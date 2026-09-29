Токаев в Берлине высказался за заморозку конфликта на Украине и переход к диалогу

Токаев призвал заморозить бои на Украине и начать переговоры

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за заморозку боевых действий на Украине и переход к переговорам. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Берлин и встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трансляция доступна на YouTube.

Казахстанский лидер уточнил, что не призывал Россию немедленно остановить бои. По его мнению, необходим именно переход к переговорному процессу. Токаев подчеркнул, что выступает за прекращение огня и диалог, а не за односторонние шаги.

Он также отметил, что поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Токаев заявил, что знает российского лидера очень хорошо и считает, что тот обладает всеми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей. По словам президента Казахстана, Путин понимает стратегические цели, стоящие перед страной.

Ранее сообщалось, что Трамп готов смягчить санкции против России.

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