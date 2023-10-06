Академик Онищенко заявил, что список населения с ожирением возглавляют наиболее бедные страны

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, нездоровое, несбалансированное питание является основной проблемой ожирения людей во всех государствах, а совсем не уровень благополучия данных стран. Об этом сообщает на радио Sputnik .

Он отметил, что топ-10 стран, жители которых больше всего страдают ожирением, возглавляют наиболее бедные страны - Науру, Палау, Острова Кука.

По мнению Онищенко, одной из причин такого положения вещей является то, что структура питания в данных государствах весьма искажена. Так, большую часть их рациона составляет белый рис, обработанная лапша быстрого приготовления, газированные напитки, практически отсутствие свежих фруктов и овощей.

Он добавил, что самый маленький процент избыточного веса характерен для граждан Вьетнама, Индии, Бангладеша. Здесь имеется возможность разнообразить свое питание.

Академик уточнил, что в десятку стран-лидеров по ожирению вошли и США за счет массового увлечения фастфудом. Наша страна находится в середине рейтинга, на 57-м месте.