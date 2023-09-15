Академик Онищенко заявил, что тревожность жителей РФ по поводу коронавируса переменчива

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, тревожность граждан РФ по поводу коронавирусной инфекции менялась волнообразно. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, этот процесс закономерен и обоснован. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что логично, что летом люди думают об отпусках, а не о болезнях.

По мнению бывшего санитарного врача РФ, исследования подтверждают научные выводы. Так, согласно опросу, больше всего боятся заболеть коронавирусом люди старше 60 лет, а ученые всегда утверждали, что эта инфекция является болезнью старшего поколения.

Он подчеркнул, что такие опросы в целом имеют практическое значение.