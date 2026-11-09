Зеленский тянет резину, а выигрывает Россия: полковник Баранец выдал прогноз

Полковник Баранец заявил, что Зеленский работает на руку России

Политика

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец перед переговорами в Абу-Даби оценил действия президента Украины Владимира Зеленского фразой «работает нам на руку». Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на военного обозревателя Виктора Баранца.

Так обозреватель прокомментировал нежелание Киева соглашаться на требования России выйти из Донбасса, а также отсутствие у НАТО намерений остановить продвижение на восток и тем более вернуться к границам 1997 года.

По мнению Баранца, переговоры в Абу-Даби закончатся предсказуемо: стороны «пободаются, уступки сделают какие-то непонятные и разъедутся». И такой исход, уверен полковник, играет на российскую сторону. Чем дольше Зеленский будет тянуть резину, тем больше территорий перейдет под контроль российских военных, считает обозреватель.

Именно поэтому Баранец и назвал упрямство украинского лидера работой на руку России. Логика проста: пока Киев торгуется и изображает несговорчивость, линия фронта меняется не в его пользу.

Ранее стало известно, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Европе практически иссякли.

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