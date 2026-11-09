В Комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали о работе по сохранению лесов

Промежуточные итоги работы по сохранению и оздоровлению лесов подвели в Комитете лесного хозяйства Московской области. По словам председателя ведомства Алексея Ларькина, с 2019 года в регионе восстанавливается лесов больше, чем вырубается.

За 14 лет леса восстановили на 63 тыс. га, высадив свыше 159 млн деревьев. В этом году высадят еще 3 млн деревьев. Работы провели уже на 895 га, что составляет 102% от плана.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в этом году проводят на 5 тыс. га. При этом 80% участков определены жителями, 15% — лесничествами, 5% — администрациями.

В экологических акциях по высадке деревьев в области с 2013 года приняли участие 465 тыс. человек. Всего было высажено 16,3 млн деревьев на площади 4,5 тыс. га.

В следующем году планируется провести лесовосстановление на площади не менее 1,7 тыс. га.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.