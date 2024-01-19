Академик РАН Онищенко перечислил причины помолодевшей гипертонии

На данный момент артериальная гипертония становится все более распространенной среди молодежи, ею страдают до 45% населения. По словам заслуженного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко, пандемия коронавируса сыграла свою роль в этом, однако она далеко не главенствующая. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на фоне пандемии у многих появился хронический стресс, отсутствие возможности заниматься физическими активностями.

По мнению Онищенко, необходима более системная работа, направленная на воспитание культуры.

Он отметил, что важно вновь ввести больше физического труда, чтобы люди как можно больше трудились руками, чем головой.