Академик РАН предупредил о смертельной опасности на даче: вирус-невидимка прячется в пыли

С приходом тепла и началом дачного сезона россиян подстерегает невидимая угроза, о которой в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев. Речь идет о хантавирусе — возбудителе тяжелой геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую в народе прозвали «мышиной лихорадкой».

По словам ученого, подхватить инфекцию рискует каждый, кто пренебрегает элементарными мерами защиты при посещении мест обитания грызунов. В зоне особого риска — дачные домики, гаражи, старые сараи и амбары, где мыши чувствуют себя полноправными хозяевами. Сами животные болеют бессимптомно, но щедро выделяют вирус во внешнюю среду с мочой, слюной и экскрементами.

Главный путь заражения, как подчеркнул Зверев, — воздушно-пылевой. Достаточно вдохнуть частицы пыли с высохшими выделениями инфицированного грызуна, чтобы вирус попал в организм. Поэтому академик настаивает: любая уборка в подобных помещениях должна проводиться исключительно в медицинской маске или респираторе и резиновых перчатках. Контакт с продуктами жизнедеятельности мышей следует полностью исключить, а бороться с грызунами нужно системно, своевременно проводя дератизацию.

Начальные симптомы хантавирусной инфекции легко спутать с обычным гриппом: у больного резко подскакивает температура и начинается сильный озноб. Однако дальше болезнь развивается стремительно и намного тяжелее — кровь сгущается, образуются тромбы, и без своевременной медицинской помощи наступает летальный исход.

Академик особо отметил, что специфической вакцины от хантавируса не существует, как и противовирусного препарата направленного действия. Единственный шанс выжить — немедленно обратиться к врачу при первых же подозрениях. При этом бояться эпидемии не стоит: в отличие от многих других вирусов, хантавирус не передается от человека к человеку.