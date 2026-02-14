Академик Румянцев назвал самый распространенный вид рака у детей

Самым распространенным онкологическим диагнозом у детей является острый лимфобластный лейкоз — злокачественное поражение кроветворной и костной ткани. Как сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев, эта патология встречается у троих или четверых из десяти несовершеннолетних пациентов со злокачественными новообразованиями.

«Поскольку острый лимфобластный лейкоз — самое частое заболевание, даже в группе гематологических опухолей, то он является моделью лечения рака… Поэтому, поскольку это заболевание самое частое, модельное, и из десяти детей, заболевших раком, фактически у трех-четырех детей только этот лейкоз, то терапия очень хорошо отработана», — пояснил эксперт.

Александр Румянцев также отметил, что хирургическое вмешательство и лучевая терапия в данных случаях неэффективны. Именно поэтому на протяжении последних шести десятилетий научное сообщество сосредоточило усилия на разработке медикаментозных методов, которые сегодня составляют основу протоколов лечения таких опухолей.

