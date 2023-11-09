Акушер-гинеколог Черников предупредил, что депиляция создает удобную почву для проникновения ВПЧ в организм
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Вирусы папилломы человека являются группой весьма распространенных вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. При этом отдельные штаммы могут провоцировать рак. Акушер-гинеколог Алексей Черников перечислил шесть правил, помогающих избежать заражения ВПЧ. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, наиболее действенным методом является вакцинация, прежде всего для тех, кто еще не ведет половую жизнь.
Врач также рекомендовал снизить число половых партнеров, обязательно использовать презервативы, минимизировать повреждения кожи и слизистых.
По его мнению, немаловажно соблюдение личной гигиены и повышение иммунитета.