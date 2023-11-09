Акушер-гинеколог Черников предупредил, что депиляция создает удобную почву для проникновения ВПЧ в организм

Вирусы папилломы человека являются группой весьма распространенных вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. При этом отдельные штаммы могут провоцировать рак. Акушер-гинеколог Алексей Черников перечислил шесть правил, помогающих избежать заражения ВПЧ. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, наиболее действенным методом является вакцинация, прежде всего для тех, кто еще не ведет половую жизнь.

Врач также рекомендовал снизить число половых партнеров, обязательно использовать презервативы, минимизировать повреждения кожи и слизистых.

По его мнению, немаловажно соблюдение личной гигиены и повышение иммунитета.