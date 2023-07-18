Акушер-гинеколог Мелкомян определила основную опасность препаратов для прерывания беременности
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По словам врача акушера-гинеколога Софьи Мелкомян, неправильный прием медицинских препаратов для прерывания беременности может спровоцировать кровотечение, в том числе и внутреннее. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что такие средства применяются лишь при подтвержденной маточной беременности, в других случаях их использовать противопоказано.
Медик пояснила, что, помимо этого, не исключено появление побочных действий данных препаратов, вроде тошноты, рвоты, однако эти эффекты являются временными.