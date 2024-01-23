Акушер-гинеколог Шарапова раскрыла причины опасности домашних родов

По словам врача-гинеколога Ольги Шараповой, желание провести роды в домашней обстановке понятно, однако процесс может быть опасным. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что процесс родов может пойти по непредсказуемому сценарию.

По мнению медика, также любая беременность может завершиться интенсивным кровотечением, поэтому в домашних условиях женщину могут не успеть спасти.

Она подчеркнула, что в настоящее время роддома оборудованы палатами, условия в которых максимально приближены к домашней обстановке, а также в них внедряют различные практики родов.