Акушер-гинеколог Шарапова раскрыла причины опасности домашних родов
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По словам врача-гинеколога Ольги Шараповой, желание провести роды в домашней обстановке понятно, однако процесс может быть опасным. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что процесс родов может пойти по непредсказуемому сценарию.
По мнению медика, также любая беременность может завершиться интенсивным кровотечением, поэтому в домашних условиях женщину могут не успеть спасти.
Она подчеркнула, что в настоящее время роддома оборудованы палатами, условия в которых максимально приближены к домашней обстановке, а также в них внедряют различные практики родов.