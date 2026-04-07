«Сгорели заживо без огня»: невролог пояснил, как 35 испанцев убила бессонница

Тридцать пять членов одной испанской семьи ушли из жизни из-за жуткого недуга — фатальной (смертельной) бессонницы. Они просто перестали спать, мозг разрушался, когнитивные способности таяли, и в итоге — летальный исход. Новость звучит как сценарий фильма ужасов, но это реальность. Врач-невролог Александр Комаров объяснил « Вечерней Москве », что это за болезнь, почему она убивает и есть ли хоть какой-то шанс на спасение.

По его словам, фатальная бессонница — редчайшая генетическая поломка: один случай на миллион. Человек не может уснуть не потому, что переволновался, а из-за отсутствия ключевого тормозного нейромедиатора — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — и одновременного взлета активности дофамина. Проще говоря, мозг постоянно «разогнан», его кора не получает команду «выключиться» и уйти в глубокий сон. К факторам риска врачи относят хроническое нарушение режима, отсутствие отдыха, сбои в дофаминовом обмене и работе ГАМК. Но если есть ген — триггером может стать что угодно.

Медик добавил, что в случае долгого отсутствия сна страдает таламус — дирижер, который чередует сон и бодрствование. Организм впадает в запредельный стресс, работая на износ как мотор на максимальных оборотах. Результат: скачки давления, сосудистые катастрофы в мозге, гормональный хаос. Кора не получает кислород, ресурсы истощаются, и человек умирает. Это не просто бессонница — это системное разрушение тела через отказ мозга отдыхать. Больной буквально сгорает заживо, но без огня.

По его мнению, методы лечения скорее напоминают средневековую пытку, чем терапию. Первый вариант — инсулиновая кома: пациенту в стационаре вводят инсулин до отключения сознания, а затем резко дают глюкозу, вызывая «перезагрузку» мозга и гормонов. Второй — электрошок: через шапочку для ЭЭГ подают модулированный разряд как в дефибрилляторе, отключая сознание. Третий — гипертермия: препарат пирогенал поднимает температуру тела до 42–43 градусов, клетки коры отключаются, и система засыпания перезагружается. Все методы — жесткие, рискованные, проводятся только в стационаре и не дают гарантии. Но для человека, который иначе умрет от бессонницы, это последний шанс.

