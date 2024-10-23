Аллерголог Болибок пояснил вероятность возникновения отека Квинке от дубайского шоколада

Отек Квинке может случиться по разным причинам. Недавно во Владикавказе местная жительница съела модный дубайский шоколад, после чего у нее началась сильнейшая аллергия. По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, этиология данного заболевания на сегодняшний день до конца не изучена. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что отек может возникать в силу аллергического процесса, а также возможны и псевдоаллергические реакции.

По словам врача, в основе отека Квинке лежит повышение уровня серотонина в ткани, являющегося медиатором нервной системы, расширяющим сосуды. При указанном отеке в кровь и в ткани, где он возникает, попадают различные низкомолекулярные токсины. Это могут быть лекарства, какие-либо продукты из некачественных продуктов. Если отек возникает в области лица, это опасно для жизни. В этом случае может возникнуть отек и непроходимость дыхательных путей и смерть от удушья. Поэтому в этом случае важно обратиться сразу в медучреждение или вызвать скорую помощь.

Он пояснил, что после употребления набравшего уже сегодня популярность дубайского шоколада у нескольких людей был зафиксирован отек Квинке. Причиной может быть тот факт, что в восточных сладостях намешано очень много всяких специй. В итоге можно попробовать небольшой кусочек шоколада.

Ранее диетолог Маргарита Королева пояснила опасность злоупотребления шоколадом из Дубая.