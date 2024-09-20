Диетолог Королева пояснила опасность злоупотребления шоколадом из Дубая

Одним из самых популярных гастрономических трендов последнего времени стал дубайский шоколад: шоколадная плитка с начинкой из фисташковой пасты, жареного теста катаифи и кунжутной пасты тахини. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, это вкусный продукт, однако частое употребление данного десерта в больших объемах может привести к формированию инсулинорезистентности и даже сахарного диабета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что в связи со всеми добавками данный продукт однозначно может привести к набору дополнительного веса, тем самым формируя риски по состоянию здоровья. Так, уровень ожирения в Объединенных Арабских Эмиратах приближается к уровню ожирения американцев.

По мнению медика, сахар в дубайский шоколад может добавляться в виде сиропа или содержаться в самой шоколадной оболочке, вопросы вызывают и сами пасты – сделаны ли они из качественного сырья, было ли в них что-то добавлено и прочее. Также в составе дубайского шоколада также содержится вытяжное тесто катаифи, предварительно обжаренное в сливочном масле, что уже говорит о его неполезности.

Она подчеркнула, что все это не означает, что употреблять в пищу дубайский шоколад категорически нельзя. Так, ничего плохого в том, чтобы попробовать этот десерт или привезти его кому-то в подарок нет, просто не следует злоупотреблять им и помнить, что основу питания все же должны составлять полезные продукты.

Ранее она перечислила полезные для глаз продукты.