Аллерголог Котова пояснила нежелательность применения сосудосуживающих капель в нос при аллергии

По словам врача-аллерголога Галины Котовой, сосудосуживающие препараты применять не рекомендуется вообще, поскольку они вызывают медикаментозный атрофический ринит, то есть капли перестают помогать и приходится их использовать регулярно, без них человек уже жить не может. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что при наличии симптомов весенней аллергии прежде всего следует обратиться к врачу для проведения аллерген-специфической терапии и снижения чувствительности к причинно-значимым аллергенам.

По мнению медика, необходимо искать хорошего врача-аллерголога, который за три года вылечит от данного недуга.

Она отметила, что в неприятный аллергосезон, который начинается в марте и длится не менее полугода, можно принимать и антигистаминные препараты, капая их в глаза и в нос.