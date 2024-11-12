Аллерголог Рябова пояснила, чем на самом деле является «аллергия на холод»

Прошедшая зима выдалась довольно холодной, и многие заметили у себя проявление такого недуга, как аллергия на холод. Аллерголог Ксения Рябова пояснила, существует ли он на самом деле. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в действительности за данным словосочетанием скрывается целая группа заболеваний и состояний, то есть это триггер, провоцирующий фактор для большого числа состояний: от заложенности носа и ринореи до явлений анафилаксии.

Медик добавила, что наиболее часто от высыпаний на коже рук и лица страдают обладатели сухой и чувствительной кожи, в связи с чем во избежание этого необходимо правильно ухаживать за кожей, поддерживая хороший уровень увлажненности, при выходе на улицу использовать перчатки и варежки для защиты кистей рук, а также применять специальные колд-кремы.

По ее мнению, важно особенно внимательно следить за состоянием кожи в зимний сезон, поскольку помимо сильных морозов на улице имеется более активный отопительный сезон, а значит, воздух в домах пересушен, что также провоцирует повышенную сухость и чувствительность кожи. Однако если человек не страдает патологиями кожи, вроде атопического дерматита или псориаза, дополнительное обследование и наблюдение у врача не требуются, поскольку аллергия на холод — это не совсем аллергия, она активно под нее маскируется.

Ранее также аллерголог Рябова пояснила суть диагноза «аллергия на холод».