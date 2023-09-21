Аллерголог Суворова напомнила об аллергии на клещей в домашней пыли

По словам аллерголога Марины Суворовой, в осенний сезон обостряется аллергия на плесень. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что ее вызывают споры грибов кладоспориума и аспергиллюса, находящиеся в листьях и в земле, а также на подпорченных фруктах, овощах, в холодильнике, на орехах, сухофруктах и специях.

По мнению специалиста, в последние два месяца года размножаются клещи в домашней пыли. Поэтому важно проводить влажную уборку с акарицидными средствами.

Она добавила, что также сухой воздух при отоплении ухудшает течение аллергии, поэтому важно следить за уровнем влажности в квартире.