Американские ученые назвали лучшую защиту от старения

Антивозрастные технологии и продление жизни превратились в многомиллиардную индустрию за последние два десятилетия. Тем не менее лучшей защитой от старения являются силовые тренировки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Journal of Strength and Conditioning Research.

Согласно результатам двенадцатилетнего исследования, которые были опубликованы в указанном издании, у людей с низкой силой хвата риск смерти на 45% выше. Еще хуже, когда эта слабость распространилась на все три ключевых маркера силы — хват, нижнюю часть тела и корпус — риск ранней смерти подскочил почти до 70%.

По мнению ученых, сила сохраняет жизнь. Нет необходимости быть бодибилдером или профессиональным спортсменом, чтобы извлечь пользу, однако если человек не может уверенно поднимать предметы, стабилизировать свое тело или противостоять гравитации, стареть становится намного сложнее.

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