Стало известно, как сохранить силу мышц и крепость костей на всю жизнь
Врач Наумов: естественная активность помогает сохранить здоровье мышц
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Доктор медицинских наук Антон Наумов рассказал, как поддержать здоровье, чтобы крепость мышц и костей стала пожизненной. Об этом пишет KP.RU.
Долгожители мира демонстрируют удивительный пример — их секрет здоровья кроется не в дорогих спортзалах, а в повседневной активности. Как отмечает Антон Наумов, столетние жители Окинавы ежедневно приседают до 90 раз из-за традиции сидеть на полу, а пастухи в горах преодолевают по 35 км в день даже в преклонном возрасте.
Специалист подчеркнула, что старение следует рассматривать не как естественный процесс, а как болезнь, которую нужно лечить. Главной проблемой он называет нарушения костно-мышечной системы, особенно опасное сочетание остеопороза и саркопении (остеосаркопении), которым страдает каждый пятый человек после 60 лет.
Для сохранения здоровья врач рекомендует:
- Достаточное потребление белка (1,5-2 г на кг веса).
- Организацию безопасного пространства дома.
- Регулярную физическую активность, включая простые упражнения.
Японские специалисты также разработали эффективный комплекс: удержание равновесия на одной ноге, приседания и подъемы на носки. Эти простые упражнения, выполняемые регулярно, уже через восемь недель показывают заметный результат.
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