В начале 2026 года Министерство здравоохранения США опубликовало новую пирамиду питания, и эффект получился разорвавшейся бомбы. Американцам официально рекомендовано отказаться от ультраобработанной пищи и сахара, налегая на мясо, птицу, морепродукты и полезные жиры. Однако диетолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей призывает не впадать в эйфорию.

По ее словам, новая пирамида, при всей своей прогрессивности, страдает опасной однобокостью. Возвеличивая животный белок, авторы документа оставили за кадром растительные источники — бобовые, орехи, сою и цельнозерновые. А ведь именно они, наряду со сложными углеводами и клетчаткой, десятилетиями доказывают свою роль в снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Получается, что, спасая американцев от фастфуда, их могут толкнуть в объятия другой крайности — диеты, перенасыщенной красным мясом и жирным сыром, что тоже чревато проблемами.

Медик пояснила, что еще одна странность — демонизация всего ультраобработанного. Да, чипсы и колбаса — зло. Но в ту же категорию попадают и полезные растительные альтернативы: соевое молоко, вегетарианские котлеты, обогащенные маргарины. Исследования показывают их пользу, но формально они подпадают под запрет. Дианова подчеркивает: в современном ритме жизни люди не всегда могут готовить исключительно из сырых продуктов, и рынок должен предлагать им здоровые полуфабрикаты, а не клеймить все подряд.

По ее мнению, американский Минздрав сделал гигантский шаг в правильном направлении, призвав вернуться к настоящей еде. Но, увлекшись борьбой с сахаром и трансжирами, он забыл о балансе. В новой пирамиде не нашлось места «правилу тарелки», где половину занимают овощи, а четверть — сложные углеводы. Так что ажиотаж вокруг рекомендаций — это лишь начало долгого разговора о том, что здоровая диета невозможна без умеренности и разнообразия, которые пока остались за бортом американской революции питания.

