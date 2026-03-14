Россиянка нашла в магазинах США самый страшный для американцев продукт

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Соединенным Штатам, случайно наткнулась на гастрономический феномен, который поставил ее в тупик. Прогуливаясь по рядам обычного американского супермаркета, она обнаружила продукт, который местные жители упорно игнорируют, несмотря на его смешную цену и неоспоримую пользу. Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен», назвав этот продукт «загадкой американской гастрономии».

Этим загадочным продуктом оказалась обычная печень. Для российского обывателя куриная или говяжья печень — вещь привычная: из нее варят супы, жарят с луком, делают намазки на бутерброды и даже добавляют в каши. Однако, как выяснилось, в США этот субпродукт находится на положении гастрономического изгоя.

«Для нас печень — это нормальная еда. Не странность и не экзотика. А американец, увидев куриную печень, иногда смотрит на нее так, будто это какая-то медицинская деталь, случайно попавшая на полку супермаркета», — отметила автор канала.

По словам блогерши, печень в Америке — «почти невидимый» продукт. Основные покупатели этого деликатеса — иммигранты из стран, где культура употребления субпродуктов развита так же сильно, как на постсоветском пространстве или в Европе. Сами же коренные американцы проходят мимо прилавка, не удостаивая его взглядом.

Ценовой контраст только усиливает недоумение россиянки. Упаковка печени в американском супермаркете стоит от 3,5 до 5 долларов (это примерно 276–395 рублей по текущему курсу). Для сравнения: пакет жареной картошки со вкусом бекона обойдется покупателю заметно дороже, хотя содержание мяса в таких снеках, как правило, стремится к нулю.

Блогер указывает на ценовой абсурд: натуральный и питательный продукт обходится дешевле, чем вредные закуски с искусственными добавками. Рассказ Ершовой вызвал обсуждение в Сети — многие соотечественники отметили, что на Западе к субпродуктам относятся с предубеждением. Вспомнили даже кулинарные передачи, где привычные нам блюда вроде холодца вызывают у ведущих ужас. Несмотря на моду на органическое питание в США, интерес к мясным деликатесам такого рода там все еще минимален.

