Американцев предупредили о возможном дефиците лекарств в стране
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Торнадо повредил в штате Северная Каролина завод, который принадлежит фирме Pfizer.
Данное предприятие выпускало обезболивающее. Оно обеспечивало как минимум четверть всех потребностей американских больниц в препаратах для инъекций. После того, как по его территории прошелся торнадо, производственные линии и корпуса завода требуют ремонта. Об этом заявила Эрин Фокс, управляющая по фармацевтике в университете Юты, в своем интервью на телеканале CBS.
«Pfizer будет решать, перенести ли их производство на другие предприятия или же ремонтировать разрушенный завод», - пообещала она нелегкий выбор для хозяина предприятия.
А в то время, пока будет решаться данный вопрос, Америку может настигнуть существенный дефицит препаратов.