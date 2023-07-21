Американцев предупредили о возможном дефиците лекарств в стране

Данное предприятие выпускало обезболивающее. Оно обеспечивало как минимум четверть всех потребностей американских больниц в препаратах для инъекций. После того, как по его территории прошелся торнадо, производственные линии и корпуса завода требуют ремонта. Об этом заявила Эрин Фокс, управляющая по фармацевтике в университете Юты, в своем интервью на телеканале CBS.

«Pfizer будет решать, перенести ли их производство на другие предприятия или же ремонтировать разрушенный завод», - пообещала она нелегкий выбор для хозяина предприятия.

А в то время, пока будет решаться данный вопрос, Америку может настигнуть существенный дефицит препаратов.