Аналитик Савельев считает, что в летний сезон риски заразиться ботулизмом от сырой рыбы увеличиваются

Рыба является скоропортящимся продуктом, поэтому неудивительно, что жителей нашей страны регулярно предупреждают о рисках отравления и рекомендуют соблюдать осторожность при ее употреблении. Наиболее актуальными такие предостережения становятся в летний период, когда в силу жары рыба может испортиться гораздо быстрее. По словам главы информагентства по рыболовству Александра Савельева, такие опасения вполне оправданы, так как в России отсутствует контроль рыбы «от лодки до глотки». Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в нашей стране отсутствует и культура потребления рыбы, на фоне чего многие, не задумываясь, покупают токсичную аквакультурную продукцию.

По мнению эксперта, несколько лет назад кабмин приняло технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и запустил Ветеринарную систему идентификации «Меркурий», которые должны были решить проблему с прозрачностью пути, который рыба проходит от вылова до конечного потребителя. Однако оба документа, несмотря на то что были приняты, не работают. Так, неправильное хранение рыбы, когда ее размораживают и замораживают не один раз, создает один из рисков по ботулизму.

Он отметил, что все риски, связанные с неправильной транспортировкой рыбы, в период летней жары возрастают еще сильнее. Кроме того, рыба является сезонным продуктом, с начала текущего месяца открылся сезон красной рыбы, тем не менее многие об этом просто не в курсе.