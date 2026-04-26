Австралийские ученые установили прямую связь между алкоголем и раком груди

Австралийские исследователи из Университета Ла Троба представили масштабный анализ, охватывающий статистические данные о здоровье населения за 70 лет, который доказывает прямую зависимость между употреблением алкоголя и смертностью от нескольких видов онкологических заболеваний. Согласно публикации в British Journal of Cancer, практически половина случаев гибели мужчин от рака печени и верхних отделов пищеварительного тракта напрямую связана с регулярным потреблением спиртного.

В ходе работы ученые подтвердили, что алкоголь является одним из ключевых факторов развития рака молочной железы у женщин, а также злокачественных опухолей дыхательных путей и толстой кишки. Примечательно, что даже символическое снижение объема выпиваемого — всего на один литр чистого спирта в год на душу населения — способно статистически значимо уменьшить уровень смертности от перечисленных видов онкологии. Наиболее уязвимой группой, по мнению авторов исследования, оказались люди старше 50 лет, что объясняется накопительным токсическим эффектом этанола на организм в течение жизни.