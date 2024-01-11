Автоэксперт Сажин назвал правила сидения за рулем

Многие люди проводят за рулем большой объем времени ежедневно. Тем не менее редко когда кто-то задумывается о том, как правильно сидеть за рулем, чтобы не было проблем со здоровьем. Автоэксперт Владимир Сажин назвал основные правила сидения за рулем в долгих поездках. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, важно, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле.

Эксперт добавил, что за руль следует держаться двумя руками для недопущения искривления позвоночника, а если водитель предпочитает массажер на сиденье, то важно подобрать правильный.

По его мнению, следует избегать переохлаждения, то есть не выходить из разогретой машины расстегнутым. А в долгой поездке следует время от времени выходить из машины и делать зарядку.