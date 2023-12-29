Автопарк скорой помощи в подмосковном Солнечногорске пополнился новыми машинами

Машина укомплектована дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Всего в этом году солнечногорские бригады медиков получили пять современных автомобилей.

Как отмечает старший фельдшер Андрей Волошин, срок годности кареты составляет 3-5 лет. Новые машины прибывают ежегодно.

Напомним, в этом году в Солнечногорске построили современную подстанцию скорой помощи по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она обслуживает 150 тысяч человек.