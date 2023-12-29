Автопарк скорой помощи в подмосковном Солнечногорске пополнился новыми машинами
Фото: [Валентина Максимова]
Подстанция скорой помощи в Солнечногорске получила очередной автомобиль ГАЗ «NEXT».
Машина укомплектована дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Всего в этом году солнечногорские бригады медиков получили пять современных автомобилей.
Как отмечает старший фельдшер Андрей Волошин, срок годности кареты составляет 3-5 лет. Новые машины прибывают ежегодно.
Напомним, в этом году в Солнечногорске построили современную подстанцию скорой помощи по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она обслуживает 150 тысяч человек.