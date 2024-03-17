Axios: COVID-19 опасно истощил ресурсы американской системы здравоохранения

США оказались плохо готовы к угрозе от вирусов спустя 4 года после COVID-19. Данный факт связан с дефицитом ресурсов после длительной пандемии и возросшего недоверия граждан к прививкам. Об этом сообщили Axios со ссылкой на директора Пандемического центра Брауновского университета Дженнифер Нуццо.

Эксперт заявила, что главные недостатки в мерах Штатов в отношении коронавируса стали очевиднее, включая политизацию общественной охраны здоровья, неукомплектованность медсотрудников и враждебность американцев по отношению к прививкам.

Нуццо выразила опасение, что следующая потенциальная пандемия может оказаться более деструктивной на фоне данных факторов.

Несмотря на изначальные трудности с отслеживанием вируса, тестированием и поставками, Соединенные Штаты все же смогли создать вакцину, отметила она. Тем не менее силы здравоохранения в стране истощены, а недоверие к прививкам могут подорвать главный инструмент для сдерживания потенциальной пандемии, добавила эксперт.

Нуццо также указала на то, что не все факторы зависят от правительства — организаций по борьбе с пандемией могут по итогу сыграть главную роль.