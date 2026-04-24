Багамы искоренили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку

Всемирная организация здравоохранения официально объявила Содружество Багамских Островов государством, которому удалось полностью искоренить передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Это решение было принято на основании того, что страна выполнила три ключевых критерия: уровень вертикальной передачи вируса снизился до менее чем двух процентов, число новых случаев ВИЧ среди детей упало ниже отметки в пять на тысячу живорождений, а охват беременных дородовой помощью, тестированием и лечением превысил 95 процентов.

Багамские Острова стали двадцатой страной в мире, получившей этот статус, и тринадцатой в Американском регионе ВОЗ, где подобного успеха добились преимущественно карибские государства. Данное достижение было реализовано в рамках масштабной инициативы EMTCT Plus, направленной на искоренение в Америках вертикальной передачи не только ВИЧ, но и сифилиса, гепатита В и болезни Чагаса.

Первой в истории страной, победившей передачу ВИЧ от матери к ребенку, стала Куба в 2015 году. В 2025 году этого же статуса добилась Бразилия, став первым государством с населением более ста миллионов человек, достигшим подобного рубежа.