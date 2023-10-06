Байкера с гематомой и отеком головного мозга спасли врачи в Долгопрудном

Двадцатичетырехлетний мужчина, получивший травмы головы в результате аварии, управляя мотоциклом, попал в приемное отделение Долгопрудненской больницы. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что во время осмотра у него появились когнитивные искажения и он начал терять сознание, именно тогда врачи диагностировали стремительное развитие гематомы и отек мозга. Была выполнена левосторонняя декомпрессивная трепанация черепа, удалена стомиллиметровая гематома. А также произвели осмотр менингиальной артерии, сдавление которой и послужило причиной возникновения гематомы.

Послеоперационный период протекал гладко и спустя две недели пациент был выписан. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который занял около трех месяцев. В это время врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины. Во время плановой госпитализации пациенту выполнили установку титановой пластины.

Ожидается, что уже в скором времени молодой человек сможет вернуться к учебе и обычному образу жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шестнадцать новых машин скорой помощи от Минпромторга России поступили в городские округа Подмосковья.