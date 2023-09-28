Губернатор Воробьев: новые машины скорой помощи поступили в городские округа Подмосковья

Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 16 новых машин скорой помощи от Минпромторга России: 14 — ГАЗ Next и 2 — ГАЗ Соболь, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Они выйдут на линию на следующей неделе.

«В работе экстренных служб принципиально важны и качество оказания помощи, и оперативность. Когда речь идет о спасении жизней, нужно учитывать все, что позволяет нашим специалистам на 100 процентов выполнить свою миссию. Так, для службы скорой медицинской помощи мы ремонтируем посты и подстанции, строим новые объекты, модернизируем автопарк», — сказал губернатор.

Глава региона уточнил, что за последние два года в регионе по поручению президента России Владимира Путина было закуплено более 600 новых автомобилей. В этом году планируют закупить 119 машин, 36 из которых поставит Минпромторг. По словам Воробьева, машины скорой помощи оснащены техникой российского производства.

Отметим, что новые машины направили на 13 подмосковных подстанций, в том числе, в Волоколамск, Дубну, Королев и другие.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.