Бананы, авокадо и арбуз помогут снизить риск мышечных судорог после тренировок
Фото: [Фото: istockphoto.com/ProfessionalStudioImages]
После интенсивных физических нагрузок мышечные судороги могут возникать внезапно. Снизить риск помогают продукты, богатые калием, магнием и жидкостью. Об этом сообщает samaraonline24 со ссылкой на Ferra.
Бананы содержат около 9% суточной нормы калия на один фрукт. Диетолог Марита Радлофф советует есть банан перед пробежкой или во время тренировки при регулярных судорогах.
Авокадо дает калий и магний, поддерживая работу мышц. Один плод обеспечивает около 15% суточной нормы калия.
Арбуз почти на 92% состоит из воды и помогает восполнить жидкость, одновременно давая калий, сообщает диетолог Сара Эслинг.
Сладкий картофель обеспечивает организм калием, магнием и медленно усваиваемыми углеводами, поддерживая уровень энергии и снижая риск судорог. Листовая зелень — кудрявая капуста, мангольд, шпинат — содержит магний, кальций и другие вещества для нормального сокращения мышц.
Греческий йогурт обеспечивает белок, который необходим для восстановления мышц и защиты от спазмов после нагрузки.
