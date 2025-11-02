Бананы, авокадо и арбуз помогут снизить риск мышечных судорог после тренировок

После интенсивных физических нагрузок мышечные судороги могут возникать внезапно. Снизить риск помогают продукты, богатые калием, магнием и жидкостью. Об этом сообщает samaraonline24 со ссылкой на Ferra.

Бананы содержат около 9% суточной нормы калия на один фрукт. Диетолог Марита Радлофф советует есть банан перед пробежкой или во время тренировки при регулярных судорогах.

Авокадо дает калий и магний, поддерживая работу мышц. Один плод обеспечивает около 15% суточной нормы калия.

Арбуз почти на 92% состоит из воды и помогает восполнить жидкость, одновременно давая калий, сообщает диетолог Сара Эслинг.

Сладкий картофель обеспечивает организм калием, магнием и медленно усваиваемыми углеводами, поддерживая уровень энергии и снижая риск судорог. Листовая зелень — кудрявая капуста, мангольд, шпинат — содержит магний, кальций и другие вещества для нормального сокращения мышц.

Греческий йогурт обеспечивает белок, который необходим для восстановления мышц и защиты от спазмов после нагрузки.

Ранее сообщалось, что три вида тренировок делают кости крепче и снижают переломы после 50 лет.