Baza: врач из-под Тулы ради премии диагностировал онкологию здоровым людям

Врача-онколога в Тульской области обвинили в мошенничестве из-за постановки ложных диагнозов пациентам. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно информации из источника, врач на протяжении полутора лет ставил ложные диагнозы рака полностью здоровым людям. По версии следствия, медик использовал обманный метод для получения премий, которые выплачивались за раннее выявление онкологических заболеваний. За каждого пациента он получал выплату размером в 3 тыс. руб.

Подобным образом врач успел обмануть не менее 13 человек за период с середины 2021 года по конец 2022 года. В результате его действий сумма незаконно полученных средств составила 39 тыс. руб. Несмотря на серьезные обвинения в мошенничестве, сам врач свою вину не признает. В целях избрания меры наказания и доказательства вины дело будет рассмотрено в Суворовском межрайонном суде.

О том, как обстоят сейчас дела у пациентов, которым соврал врач, пока не сообщалось.

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