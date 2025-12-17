Диетолог предупредила об опасности имитированной икры для здоровья

Красная икра — это больше чем просто закуска, это почти обязательный атрибут новогоднего стола, символ праздника и достатка. Однако за пару недель до боя курантов ее цена взлетает до небес, делая деликатес недоступным для многих семей. В поисках компромисса между традицией и бюджетом люди все чаще обращают внимание на яркие баночки с имитированной икрой. Как объясняет диетолог Маргарита Королева, настоящая икра — это кладезь ценных веществ: омега-жирные кислоты для сердца и сосудов, витамины А и Е для иммунитета и молодости кожи, высококачественный белок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, икра — это природный концентрат пользы. Имитированная икра, напротив, — продукт пищевых технологий, чей точный состав часто остается загадкой для покупателя. Ее могут создавать из водорослей, желатина или даже с помощью 3D-печати, подкрашивая в нужный цвет. Пользы, сравнимой с оригиналом, в таком продукте нет по определению.

Медик добавила, что главная опасность кроется в отдаленных последствиях. Основной риск связан не с разовым употреблением, а с системным. Имитированная икра может содержать чужеродные для организма белки и добавки, которые при накоплении способны спровоцировать сбой иммунитета и привести к аутоиммунным реакциям. Организм может начать атаковать собственные клетки, приняв их за враждебные, что чревато развитием хронических заболеваний.

По ее мнению, имитированная икра — это суррогат, а не альтернатива. Ее роль — чисто эстетическая и ритуальная: позволить создать праздничный вид бутерброда без серьезных трат. Если очень хочется поддержать традицию, пара-тройка таких бутербродов в новогоднюю ночь вряд ли навредят. Однако сознательно заменять этим продуктом натуральную икру в регулярном рационе — плохая идея. Главное правило, которое стоит запомнить, — строгая умеренность. Настоящий праздник — в живом общении, а не в составе закуски на тарелке.

Ранее эксперт пояснил, почему выгодная икра к Новому году может оказаться фальсификатом.