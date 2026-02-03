«Белки, жиры и каша против мороза»: какие продукты согревают изнутри холодной зимой

С наступлением зимних холодов вопрос, как согреться перед выходом на улицу, становится особенно актуальным. Оказывается, правильный выбор продуктов может существенно помочь в этом благодаря процессу термогенеза — выработки тепла в организме при переваривании пищи.

Как отметила кардиолог Гульнара Орлова в интервью изданию «Доктор Питер», голодные люди замерзают быстрее, поэтому важно, чтобы еда была сбалансированной и поддерживала этот естественный механизм обогрева.

К продуктам, способствующим длительному согреванию, в первую очередь относятся белки. Они усиливают разогревающий эффект и помогают сохранять тепло в течение 2-3 часов. К ним относятся яйца, творог, греческий йогурт, курица, индейка и рыба.

Полезные жиры замедляют пищеварение, тем самым продлевая теплообмен. Их источниками являются орехи, авокадо, сливочное и оливковое масло. Сложные углеводы обеспечивают стабильный приток энергии и поддерживают температуру тела на протяжении 1,5-3 часов. Это овсяная и гречневая каши, цельнозерновой хлеб, бурый рис.

Специалист подчеркнула, что особую роль играют горячие напитки с добавлением специй. Чай с имбирем, корицей или перцем усиливает приток крови к коже и помогает сохранять комфортную температуру тела на 20-40 минут.

В то же время врачи посоветовала избегать быстрых углеводов. По словам Орловой, сладости и выпечка из белой муки вызывают резкий, но кратковременный прилив энергии. После быстрого подъема уровень сахара в крови стремительно падает, и это приводит к ощущению усталости и холода, делая человека более уязвимым на морозе.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева назвала восемь продуктов для фертильности и долголетия женщин.