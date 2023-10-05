Беременные из Подмосковья активно пользуются возможностями телемедицины

С начала этого года уже почти семьдесят тысяч беременных проконсультировались с врачом через Интернет. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что подобные онлайн-приемы позволяют получить расшифровку анализов, получить консультацию у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Первый заместитель председателя Правительства региона Светлана Стригункова подчеркнула, что телемедицинские консультации позволяют значительно сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию.

Ранее во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов Андрея Воробьева стало известно, что еще тридцать поликлиник откроют до конца года после капитального ремонта.