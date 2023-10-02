Почти тридцать поликлиник распахнут двери в Подмосковье после ремонта в этом году

В этом году для жителей Подмосковья откроются 74 отремонтированных объекта здравоохранения. Такие данные прозвучали во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, которое проводит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы ремонтируем 116 объектов текущим ремонтом. 74 — закончим в этом году. 33 объекта мы уже открыли», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всего в этом году распахнут обновленные двери для пациентов 18 амбулаторий, 26 поликлиник, 11 ФАПов, 12 станций и семь стационаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.