Березовый сок может привести к сыпи, отекам и приступам удушья

В подмосковных лесах местные жители активно собирают свежий березовый сок. Он богат витаминами и микроэлементами, и многие не упускают возможность добавить его в свой рацион. Однако популярный природный напиток может сильно навредить организму. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому противопоказан березовый сок.

Есть ли польза

По словам врача, березовый сок — прежде всего, натуральный витаминный напиток.

«Его можно употреблять как природный продукт, содержащий витамины и микроэлементы. Но лечиться березовым соком, пожалуй, нельзя. Нет подтвержденных наблюдений. Я как доктор предпочитаю лечить лекарствами», — отметила Логина.

Считается, что березовый сок помогает работе почек благодаря мочегонному эффекту. Однако специалист уверена, что лечебные свойства этого напитка преувеличены.

«Любая жидкость может иметь мочегонный эффект. А вот если есть проблемы с почками, перед употреблением сока лучше проконсультироваться с врачом», — предупредила она.

Врач добавила, что самолечение при серьезных заболеваниях почек недопустимо и может нанести значительный вред организму.

Для кого опасен этот весенний напиток

Березовый сок опасен для тех, кто имеет аллергию на пыльцу березы. Им категорически не рекомендуется употреблять его ни в каком виде, отметила доктор. В этом напитке есть вещества, которые сходны с аллергенами пыльцы березы. При аллергии на пыльцу может возникнуть перекрестная пищевая аллергия, то есть иммунитет реагирует не только на пыльцу, но и на схожие компоненты в соке и даже некоторых фруктах.

«При аллергии на пыльцу березы часто возникает непереносимость яблок, груш, персиков, абрикосов и других косточковых фруктов. Вместе с ними стоит исключить и березовый сок из своего рациона», — добавила эксперт.

Употребление березового сока у аллергиков может вызвать кожные высыпания, расстройства желудка, заложенность носа, кашель, аллергический трахеит, приступы астмы и удушья.

Где лучше не собирать березовый сок

Немаловажным для здоровья становится место сбора березового сока. Его лучше добывать в экологически чистых местах, вдали от дорог, заводов, свалок, чтобы избежать попадания вредных веществ в организм. При этом стоит выбирать здоровые деревья: без признаков гнили, плесени и других поражений.

Березовый сок — это оздоравливающее природное средство, но лечить им конкретные болезни нельзя. Употребляя его просто как вкусный и полезный напиток, можно пополнить запас витаминов и микроэлементов и поддержать организм в весенний период, заключила врач.

