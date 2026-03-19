Волосы плачут: нутрициолог назвала главные причины перхоти

Перхоть говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Обычно ее появление связывают с неправильным уходом за волосами, но это не так. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила нутрициолог и диетолог Екатерина Козлова. Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при появлении перхоти.

По словам специалиста, основными виновниками такой проблемы могут стать дефицит железа, цинка, витаминов A и группы В, а также полезных жиров омега-3, так как нехватка этих веществ напрямую влияет на здоровье кожи головы.

Цинк играет ключевую роль в регулировании работы сальных желез и снижении воспалений.

«При дефиците цинка кожа головы становится жирной. Избыток сала склеивает омертвевшие частицы кожи. Они отслаиваются хлопьями и вызывают зуд. Это приводит к образованию перхоти», — объяснила Екатерина Козлова.

Не менее важны и витамины группы B, особенно B2, B6 и B7.

«Они участвуют в обновлении кожи и поддерживают нервную систему. Их недостаток приводит к сухости, шелушению и зуду», — добавил специалист.

Что касается омега-3, то этот компонент обладает противовоспалительным эффектом и поддерживает защитный барьер кожи.

«Дефицит омега-3 вызывает раздражение и сухую перхоть», — подчеркнул диетолог.

Фото: [ REGIONS/Наталья Дорофеева ]

Кроме того, недостаток железа ухудшает кровоснабжение кожи головы и снижает доставку кислорода.

«Это замедляет обновление клеток, и как итог — кожа становится сухой, появляются шелушение и зуд», — отметила собеседница издания.

По словам эксперта, не стоит забывать и о витамине A, который является «директором» обновления клеток кожи.

«Он регулирует деление клеток и нормализует работу сальных желез. При его дефиците кожа начинает обновляться хаотично, что усиливает образование перхоти», — предупредила Екатерина Козлова.

Она добавила, что важно помнить: если перхоть имеет грибковый характер, необходима другая терапия. В этом случае лучше обратиться к специалисту для точной диагностики.

