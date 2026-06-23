Бесплатно и анонимно: в Якутске на пляже и в парке можно за 15 минут провериться на 5 опасных инфекций
В Якутске запустили бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис
Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями организовал выездные пункты для анонимного обследования населения. Жителям и гостям столицы предлагают бесплатно провериться на пять инфекций: ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис и туберкулез.
Процедура занимает не более 15 минут. Для анализа берут капиллярную кровь из пальца с помощью одноразового автоматического скарификатора — быстро и безболезненно. Результаты сообщают индивидуально сразу по окончании теста, вся информация остается конфиденциальной. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии, начать лечение и предотвратить риски для пациента и его окружения.
Мобильные пункты работают по графику:
- 23 и 24 июня с 13:00 до 17:00 — Городской пляж;
- 25 июня с 15:00 до 19:00 — Парк культуры и отдыха (в рамках Дня молодежи);
- 29 и 30 июня с 15:00 до 19:00 — площадь Орджоникидзе.
Тестирование проводится бесплатно и анонимно.