Бесплатно у «платников»: россиянам рассказали о правах на медпомощь по ОМС в частных клиниках

Многие привыкли считать, что бесплатная медицина заканчивается за порогом государственной поликлиники. В интервью «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил : получить помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно и в частных клиниках. Это право действует на всей территории страны, и неважно, в каком регионе вы получали заветный документ.

Главное условие — клиника должна быть включена в реестр организаций, работающих в системе ОМС. Если частный медицинский центр участвует в этой программе, он просто не имеет права отказать пациенту с полисом. За оказанные услуги такое заведение получит деньги не из кармана больного, а из средств государственного фонда ОМС, сообщил юрист.

Чтобы не ошибиться, специалист советует зайти на сайт территориального фонда ОМС своего региона. Там есть специальные разделы с перечнем всех организаций, работающих по программе.

Кроме того, информация об участии в системе ОМС должна висеть на информационном стенде в холле самой клиники. Если соответствующие документы и логотипы там есть, можно смело требовать помощь по полису.

Ранее академик РАН Дмитрий Рогачев заявил, что в России лечение лимфобластного лейкоза стало полностью доступно по ОМС.