«Отечественные протоколы». Лечение лимфобластного лейкоза стало полностью доступно по ОМС

В Российской Федерации лечение лимфобластного лейкоза проводится бесплатно для всех категорий граждан — как для детей, так и для взрослых. Терапия осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в интервью информационному агентству РИА Новости рассказал Александр Румянцев, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, являющийся академиком РАН.

Его заявление приурочено к Международному дню детей, больных раком, который ежегодно отмечается 15 февраля во всем мире.

«Лекарства, которые необходимы для лечения пациентов с лимфобластным лейкозом, они прописаны и финансируются за счет фонда ОМС, то есть они доступны каждому человеку в стране, поэтому все дети, заболевающие этой группой расстройств и заболеваний, получают обязательную бесплатную терапию в полном объеме», — подчеркнул специалист.

Александр Румянцев также добавил, что в стране разработаны собственные протоколы ведения пациентов с данным диагнозом. Эти отечественные разработки включены в действующие стандарты оказания медицинской помощи и являются частью клинических рекомендаций, которыми обязаны руководствоваться врачи по всей России.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.