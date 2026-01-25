Бьет по мозгу: стало известно, как передается и чем опасен смертельный вирус Нипах для человека

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям. Его природным резервуаром являются плодоядные летучие мыши, которые способны передавать возбудитель другим животным, например свиньям, а также непосредственно человеку. Заражение людей происходит при контакте с инфицированными животными или их биологическими жидкостями, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных этими выделениями. Важной эпидемиологической особенностью является возможность передачи вируса от человека к человеку при тесном контакте.

Клиническая картина инфекции варьируется от бессимптомного течения до крайне тяжелых форм. После инкубационного периода, который может длиться до двух недель, у заболевших появляются симптомы, схожие с гриппом: лихорадка, головная и мышечная боль, слабость, кашель, рвота. Опасность вируса заключается в его способности поражать центральную нервную систему, вызывая энцефалит. В этом случае к первоначальным признакам добавляются спутанность сознания, сонливость, судороги, что может быстро прогрессировать до комы и летального исхода.

Согласно данным ВОЗ, коэффициент летальности во время различных вспышек составляет от 40% до 75%. Даже в случае выздоровления у значительной части переболевших наблюдаются стойкие неврологические последствия, включая изменения личности и когнитивные нарушения.

Впервые вирус был идентифицирован в Малайзии в 1999 году. С тех пор периодические вспышки регистрируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Лечение остается поддерживающим и направлено на купирование симптомов. Ученые продолжают исследования по созданию вакцин и противовирусных препаратов, однако на сегодняшний день лицензированных средств не существует, что делает эпидемиологический контроль и меры предосторожности ключевыми способами противодействия распространению инфекции.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.