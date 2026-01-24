В Индии начал распространяться вирус, от которого нет вакцины

В Индии произошла вспышка вируса Нипах — патогена, который обладает высоким «эпидемическим потенциалом» и при этом не имеет ни специфического лечения, ни одобренной вакцины, сообщило издание The Metro.

Известно о пяти подтвержденных случаях заражения этим вирусом, включая врача, медсестру и сотрудника медицинского учреждения.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передается от животных к человеку. Основным природным резервуаром являются плодоядные летучие мыши. Заражение людей часто происходит при употреблении в пищу фруктов или сырого пальмового сока, загрязненного слюной или экскрементами этих животных.

Также доказана передача инфекции от человека к человеку при тесном контакте, в том числе в медицинских учреждениях. Именно так, предположительно, заразилась медсестра, которая сейчас находится в коме — во время ухода за пациентом с тяжелыми респираторными симптомами.

Заболевание может протекать по-разному: от бессимптомной формы до острой респираторной инфекции или смертельного энцефалита (воспаления головного мозга). Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях энцефалит может развиться стремительно, приводя к коме в течение 24-48 часов.

Власти Индии принимают экстренные меры: уже проверены 180 человек, контактировавших с заболевшими, из них 20 помещены на карантин. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вирус Нипах в список приоритетных патогенов, требующих срочных исследований.

