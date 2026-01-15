Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и главный внештатный торакальный хирург Минздрава России, заявил, что рак легкого остается одним из самых агрессивных и опасных онкологических заболеваний. По его словам, без надлежащего лечения даже пациенты с первой стадией заболевания живут в среднем около 16 месяцев, передает «Лента.ру».

Специалист объяснил, что коварство болезни заключается в анатомии: легкие не имеют чувствительных нервных окончаний, поэтому долгое время болезнь может развиваться бессимптомно. Пациенты часто списывают первые признаки, такие как кашель или усталость, на простуду или возраст. По официальным данным, 43% новых случаев рака легкого выявляется уже на четвертой, запущенной стадии, что и делает это заболевание столь смертоносным.

Яблонский отметил, что традиционные методы скрининга, такие как флюорография и общая диспансеризация, не доказали своей эффективности в ранней диагностике этой патологии и не снижают смертность. Он подчеркнул, что доказательные исследования признали флюорографию абсолютно непригодной для скрининга рака легкого.

В качестве единственного эффективного решения эксперт назвал внедрение массового скрининга с использованием низкодозной компьютерной томографии (НДКТ), чья способность снижать смертность от этого заболевания уже научно подтверждена. По мнению главного хирурга, именно этот метод должен стать новым стандартом для своевременного выявления болезни.