«Безопасной дозы не существует»: врач объяснила, чем заменить шампанское на новогоднем столе

Новогодние застолья и праздничные корпоративы все ближе, а потому для многих остро встает вопрос — употреблять или не употреблять алкоголь. Так уж сложилось, что бокал шампанского прочно ассоциируется с Новым годом.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала нам, насколько безопасно отмечать праздник, употребляя спиртное, и есть ли какие-то альтернативы шампанскому для тех, кто не хочет вредить своему здоровью.

«Огорчу читателей тем, что безопасной дозы алкоголя не существует. Любое его количество снижает объем мозга, это доказанный многократными исследованиями факт. Существуют ли ПП-шампанское, или ПП-алкоголь? И тут ничего утешительного — такого тоже не бывает. Любое спиртное очень калорийно, а шампанское один из чемпионов в этом плане — 100 граммов напитка приходится около 90 килокалорий», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем, у кого в силу обстоятельств нет выхода, специалист советует выбирать обычное шампанское, но наименее калорийное из всех сортов — это брют, в котором содержится около 60 килокалорий на 100 граммов. Также не стоит злоупотреблять алкоголем. Принимать рекомендуется не более двух бокалов, чтобы празднование Нового года не отразилось на здоровье.

«Если вы находитесь на мероприятии, можно прибегнуть к хитрости и разбавлять шампанское наполовину водой. В домашних же условиях можно приготовить напиток-альтернативу. Полезный вариант — это, конечно, не шампанское, но для поддержания атмосферы его можно использовать. Для приготовления используется литр сильногазированной минеральной воды, сок одного лайма и пучок мяты, которые необходимо смешать», — отметила Гадельмурзина.

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