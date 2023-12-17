«Наносит вред организму»: назван главный вред новогоднего стола для здоровья

Собираться на праздничное застолье — уже относительно давняя новогодняя традиция, которую соблюдают большинство граждан России. Однако не все из них задумываются, что обилие не самой полезной пищи в ночное время наносит серьезный вред здоровью.

Врач общей практики Мария Беляева назвала главные опасности новогоднего стола для организма человека.

«На праздничном столе часто присутствуют салаты с майонезной заправкой, которая наносит вред организму из-за высокого содержания соли. Что может приводить к отекам и повышению артериального давления. В бутербродах с икрой также содержится много соли», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шампанское в количестве больше 150 мл, добавила она, может привести к поражению кишечника и воспалительным изменениям в нем, а также вредит печени.

«Также нужно сказать, что традиционный новогодний стол является очень калорийным и противопоказан для людей с ожирением и нарушением обмена веществ. Опасность он представляет также для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системы из-за присутствия несочетаемых продуктов и продуктов с высоким содержанием соли», — отметила Беляева.

Поэтому, заключила специалист, необходимо знать меру в еде и напитках, следить за своим состоянием и не злоупотреблять алкоголем.

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