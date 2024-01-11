Биохимик Кулешова объяснила опасность родниковой воды

Питьевая вода должна быть качественной и безопасной. Биохимик Мария Кулешова пояснила, как избежать отравлений и правильно выбрать воду. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, несмотря на то что родниковая вода считается чистой, велика вероятность заразиться при ее питье с опасными бактериями или вирусами, прежде всего кишечной инфекцией.

Эксперт добавила, что в бутилированной воде вопросы вызывает качество пластика, в котором она поставляется и хранится. Так, микропластик может влиять на функционирование практически всех систем организма, а также переносить токсины.