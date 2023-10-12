Биолог Алексеева перечислила полезные свойства облепихи

В облепихе содержится много полезных веществ: каротиноиды, витамины С, В1, В2, В6, В12, Е, К, полисахариды, жирное масло, дубильные вещества, флавоноиды. Биолог Татьяна Алексеева объяснила, для кого ягода действительно будет полезной, а для кого - опасной. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, сто граммов облепихи полностью перекрывают дневную потребность в витаминах С, А, Е, К, В1, В2, В6.

Эксперт добавила, что отвар этой ягоды можно использовать при заболеваниях кожи, отвар семян как слабительное средство, отвар листьев и ветвей — для лечения поносов. Масло ягоды применяется в качестве обезболивающего, ранозаживляющего и бактерицидного средства.

По ее мнению, эта ягода помогает снизить артериальное давление, в связи с чем полезна гипертоникам, а гипотоникам употреблять в пищу ее следует с осторожностью, как и при воспалениях желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, желчнокаменной болезни и аденоме простаты.