Биолог Филин определил наиболее ядовитые домашние растения

По словам биолога Алексея Филина, владельцы комнатных растений нередко даже не подозревают, насколько опасными могут быть отдельные экземпляры. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при наличии в доме детей следует отказаться от разведения олеандра, поскольку го сок очень ядовит, вплоть до летального исхода.

По мнению эксперта, также не безопасна диффенбахия, так как ее наличие в помещении может привести к сильному отеку гортани.

Он подчеркнул, что также осторожно стоит разводить плющ, адениум и молочай, они имеют способность вызывать сильную аллергию.