Биолог Лялина определила единственный плюс от употребления в пищу крабовых палочек

По словам эксперта Ирины Лялиной, крабовые палочки не содержат крабового мяса и сделаны из фарша рыбы сурими или иных видов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что среди полезных элементов в их составе - белок, ряд витаминов и минералов. При этом нередко в них содержатся добавки, консерванты, красители и прочие неполезные ингредиенты.

По мнению эксперта, из-за значительного количества обработок рыбного фарша ценных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в нем уже не остается, из-за чего пользы от крабовых палочек крайне мало.

Она подчеркнула, что единственный плюс заключается в низкокалорийности продукта, тем не менее крабовые палочки не следует употреблять более раза в неделю.